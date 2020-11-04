صحة أسوان تنظم قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة بإدفو

واقرأ أيضًا:

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.



وكانت قد أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية.





وتستهدف الحملة 157 ألفا و240 تلميذا وتلميذة على مستوي محافظة أسوان وذلك عن طريق 40 فريقا طبيا على مستوي جميع المراكز والمدن.





ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.





وفى نفس الاتجاه تستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان لإطلاق حملة القضاء الطفيليات المعوية بالتجريع بعقار البندازول لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة.