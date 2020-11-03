AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فى حملة بأسوان .. ضبط 384 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية و12 متهما

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان سلسلة حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، بجانب ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط حائزى المواد والأقراص المخدرة والاسلحة النارية تم ضبط 12 عاطلًا بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، و100 جرام حشيش، و5 أسلحة بيضاء.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط قضية سلع منتهية الصلاحيةو4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و14 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 384 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة و2 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 57 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 63 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 49 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 510 مخالفات مرورية و 29 قضية تموينية فى حملة بأسوان

ضبط 512 هاربا و478 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

فى حملة بأسوان.. ضبط 660 هاربا من أحكام وتحرير مخالفات مرورية وتموينية

ضبط 734 هاربًا و460 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية بأسوان

ضبط 708 هاربًا و 258 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

ضبط 300 مخالفة مرورية في أسوان

ترشيحاتنا

ساعة الحسم.. كل ما تريد معرفته عن سير العملية الانتخابية في أمريكا وإعلان النتائج

جوتا .. لاعب بديل يهدد عرش صلاح وماني

انطلاقة من وسط الملعب .. هدف خرافي لـ محمد صلاح في شباك أتالانتا.. فيديو

رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات

عنده شخصية قوية .. ميدو يتغنى بصفقة الأهلي المنتظرة

مليون دولار شرط جزائي.. الهلال السوداني يتعاقد رسميا مع مدافع الوداد .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الموجة الثانية.. تعرف على أعراض فيروس كورونا طويلة المدى

شانجان تطرح إيدو السيدان الصغيرة فى السوق السعودى.. تعرف على السعر

ماذا يحدث بجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟