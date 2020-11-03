فى حملة بأسوان .. ضبط 384 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية و12 متهما

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط قضية سلع منتهية الصلاحيةو4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و14 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى.





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 384 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.







وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة و2 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 57 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 63 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 49 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة.





وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.