أم حبيبة تسلم مستشفى العزل بأسوان مستلزمات طبية.. شاهد

قامت مؤسسة أم حبيبة للأعمال الخيرية، بتسليم مستشفي أسوان التخصصي، المخصص لعزل الحالات المصابة بكورونا عددا من الأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضحت شمس على بهي المدير العام للمؤسسة انه تم دعم المستشفي بجهاز تنفس صناعي و 10 أجهزة أستنشاق و10 أجهزة لقياس السكر و 6 أجهزة لرسم القلب و 30 جهاز لتدفق الأكسجين الطبي و 160 بدلة وقائية و100 علبة كمامة و1000 جاونتي.
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وقالت أن هذا التبرع يأتي في إطار التأكيد علي المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم مستشفي اسوان التخصصي الذي يستقبل الحالات المصابة بكورونا علي مستوى أسوان محافظات الصعيد.
ومن جانبها أكدت وفاء بخيت مدير برنامج تنمية مهارات شباب أسوان في المؤسسة علي التعاون الكبير القائم بين المؤسسة ومستشفى أسوان التخصصي في مجالات رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي من خلال تدريبات رفع القدرات لقطاع التمريض.
وكانت قد أطلقت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة خدمية توعويّة بإدارة إدفو غرب الصحية بمناطق الرمادي بحري والقنان والعوضلاب وذلك خلال الفترة من 3 حتي 5 نوفمبر الجاري.
ويتم تنفيذ أعمال القافلة بواسطة العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل، بالإضافة لكشف الأطفال.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.