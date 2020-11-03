أم حبيبة تسلم مستشفى العزل بأسوان مستلزمات طبية.. شاهد

قامت مؤسسة أم حبيبة للأعمال الخيرية، بتسليم مستشفي أسوان التخصصي، المخصص لعزل الحالات المصابة بكورونا عددا من الأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة.





ويأتي ذلك في إطار تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأوضحت شمس على بهي المدير العام للمؤسسة انه تم دعم المستشفي بجهاز تنفس صناعي و 10 أجهزة أستنشاق و10 أجهزة لقياس السكر و 6 أجهزة لرسم القلب و 30 جهاز لتدفق الأكسجين الطبي و 160 بدلة وقائية و100 علبة كمامة و1000 جاونتي.









وقالت أن هذا التبرع يأتي في إطار التأكيد علي المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم مستشفي اسوان التخصصي الذي يستقبل الحالات المصابة بكورونا علي مستوى أسوان محافظات الصعيد.

ومن جانبها أكدت وفاء بخيت مدير برنامج تنمية مهارات شباب أسوان في المؤسسة علي التعاون الكبير القائم بين المؤسسة ومستشفى أسوان التخصصي في مجالات رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي من خلال تدريبات رفع القدرات لقطاع التمريض.