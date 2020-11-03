إحباط محاولة لتهريب مستحضرات وأدوات تجميل بمنفذ قسطل جنوب أسوان

تمكن رجال جمارك منفذ قسطل البري جنوب مدينة أسوان بالوردية الأولى برئاسة بهاء الدين عطية، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 م وتعديلاته وقرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1999.





وتم ذلك بناءً على مذكرة الإشتباه المقدمة من رئيس مباحث المنفذ مفادها اعتزام س . م .ط مصرى الجنسية، سائق قادم، من الخرطوم، تهريب كمية من مستحضرات التجميل أثناء قدومه.





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وبالعرض علي بهاء الدين عطية رئيس الوردية الأولي، قرر تشكيل لجنة من محمد جمعة باهى، مأمور حركة، وأحمد محمود مصطفى، مأمور تعريفة، تفتيش حقائبه؛ فتبين وجود 1684 عبوة مستحضرات تجميل منها كريمات وسيرم وايشادو وزيوت للوجه والشعر ومثبتات للشعر وأقلام تحديد حواجب وبخور، و470 عبوة معجون أسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبلغت قيمة المضبوطات 236260 جنيهًا.





وبناءً على ذلك قرر أحمد جعفرى مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2020 .





ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عبدالقرنشاوى رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.





فيما أحبط رجال الجمارك رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين جنوب أسوان برئاسة أحمد الصاوى مدير الجمرك محاولة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.