الإنتاج الحربى: نعمل على مواكبة أحدث التكنولوجيا في التصنيع العسكري والمدني.. فيديو

قال المهندس أسامة عبد العزيز مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشئون القطاعات الحكومية، إنه بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية وزارة الإنتاج الحربي تحتفل بعيدها الـ66 ، و تم تكريم المتميزين في جميع المجالات، وكل من بذل جهده وروحه في صناعة الإنتاج الحربي كي تبقي هذه الصناعة صناعة وطنية تخدم الدولة المصرية .





وأضاف المهندس " مختار عطا " رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على قناة " mbc masr2 " ، أن قيام الاحتفال بعيد الـ 66 بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، يعمل على تشجيع المتميزين والمواطنين المؤهلين بالتقدم.





وأكد ، أن في هذه الاحتفالية لذكرى انتاج أول طلقة ذخيرة مصرية نقوم باستعراض إنجازات تمت خلال هذا العام.





وأشار المهندس " طارق عزت " رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي، إلى اللواء "محمد أحمد مرسي " وزير الإنتاج الحربي، وجهوده في مسيرة منظومة الإنتاج الحربي، ورفع هذه المنظومة، من أجل الوصول إلى " صنع في مصر " .





وأضاف " عزت " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على قناة " mbc masr2 " ، أن وزارة الإنتاج الحربي تُعد الأساس الأول في التصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وهذا الدور لن يكتمل إلا من خلال مساعدة أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، ومواكبة أحدث التكنولوجية في التصنيع العسكري والمدني.