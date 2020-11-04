فى عيد ميلاده الـ 44 .. شاهد بدل محمد حماقي

يحتفل اليوم النجم محمد حماقي اليوم بعيد ميلاده الـ 44 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.

ويتميز الفنان محمد حماقي؛ بالإناقة واختياره المميز أثناء ظهوره فى الحفلات أو الأماكن العامة من الملابس الكلاسيك أو الكاجوال.

لذلك ننشر لكم مجموعه من الصور للفنان محمد حماقي.

شارك "حماقي" في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به ، وأصدر "حماقي" ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان "خلينا نعيش" بعد أن قدمه الموزع الموسيقى "طارق مدكور" للمنتج الفني "نصيف قزمان" صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرا، وحقق ألبوم "حماقي" نجاحًا كبيرًا مما شكل دفعة قوية له في بداية حياته.

