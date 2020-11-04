لمتابعة انتظام الدراسة.. وفد وزاري يزور مدرسة البطل أحمد عبدالعزيز بالعريش

، اليوم الأربعاء، وكان برفقتها وكيل المديرية حمزة رضوان، و مدير عام إدارة العريش مني معاطي، ومدير عام التعليم الابتدائي بالمديرية إيهاب الخليلي ومدير عام التعليم الاعدادي بالمديرية، والدكتورة عزة، مدير عام إدارة الدمج ولفيف من قيادات التعليم بشمال سيناء.

وضم لوفد الوزاري من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة هاله عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، ووليد شلبي، مدير عام الشئون الإدارية ، ومحمد السباعي مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، بمدارس التربية الخاصة.





وقال رشاد فداوي، مدير المدرسة، حيث اطمأنت اللجنة الوزارية على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة ، مؤكدين على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الآمنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على طلاب مدارس المحافظة .





وأشارت هالة عبد السلام إلي تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام تعليمي جديد، يعرف بـ"نظام التعليم 2"، يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويحل تدريجيًا محل النظام القائم، بحيث تتخرج أول دفعة من النظام الجديد بحلول عام 2030.



