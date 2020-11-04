بلدية المحلة يضم صخرة دفاع شبان قنا

أنهى مجلس إدارة نادى بلدية المحلة إجراءات انتقال أحمد ياسين خلف "فلافيو " مدافع فريق شبان قنا إلى صفوف الفريق رسميا علي سبيل الإعاره لمدة موسم واحد بنية البيع نهاية الموسم القادم .
وقد حضر مسئولي مجلس إدارة نادي بلدية المحلة إلى مقر النادى وقام بتوقيع عقود انتقال اللاعب إلى صفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى.
وأكد "فلافيو " انه سعيد للغاية لهذه الخطوة وإنضمامه لنادي بلدية المحلة علي سبيل الإعاره لمدة موسم واحد مع أحقية نادي البلدية التعاقد معه بشكل نهائى الموسم القادم .
وقدم "فلافيو " الشكر لجماهير محافظة قنا ولمسئولي مجلس إدارة شبان قنا علي الموافقة علي الرحيل وأعطاءه الفرصة لخوض مرحلة مهمة له .