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رياضة

بلدية المحلة يضم صخرة دفاع شبان قنا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أنهى مجلس إدارة نادى بلدية المحلة  إجراءات انتقال أحمد ياسين خلف "فلافيو " مدافع فريق شبان قنا إلى صفوف الفريق رسميا علي سبيل الإعاره لمدة موسم واحد بنية البيع نهاية الموسم القادم .


وقد حضر مسئولي مجلس إدارة نادي بلدية المحلة إلى مقر النادى وقام بتوقيع عقود انتقال اللاعب إلى صفوف البلدية بعد الاتفاق على كافة النواحى.


وأكد "فلافيو " انه سعيد للغاية لهذه الخطوة وإنضمامه لنادي بلدية المحلة علي سبيل الإعاره لمدة موسم واحد مع أحقية نادي البلدية التعاقد معه بشكل نهائى الموسم القادم .


وقدم "فلافيو " الشكر لجماهير محافظة قنا ولمسئولي مجلس إدارة شبان قنا علي الموافقة علي الرحيل وأعطاءه الفرصة لخوض مرحلة مهمة له .

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