بلدية المحلة يضم صخرة دفاع شبان قنا

محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه مستحق.. ومواجهة الترجي الأصعب في حياتي