انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أحمد مجدي: ترامب بدأ تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة

قال الإعلامي أحمد مجدي: إن شاشات وسائل الإعلام الأمريكية تتابع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وأضاف أحمد مجدي خلال تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من الولايات المتحدة، لقناة " صدى البلد"، :" قبل جائحة كورونا كنا نشاهد حجما هائلا من التغطية الإعلامية من كافة وسائل الإعلام العالمية للانتخابات الامريكية".





وأضاف أحمد مجدي:" ترامب خرج من البيت الأبيض وأعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية وشكر أنصاره"، مضيفا:" ترامب أعلن فوزه المبكر بعدما شعر انه متقدم في بعض الولايات الحاسمة، وبدأ بالفعل في تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة ".





وأكمل أحمد مجدي :" المؤشر الواضح والنهائي في الانتخابات الرئاسية هو الأرقام ومعدل الأصوات في المجمع الانتخابي ".



