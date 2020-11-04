انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أحمد مجدي: ترامب بدأ تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة

قال الإعلامي أحمد مجدي: إن شاشات وسائل الإعلام الأمريكية تتابع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأضاف أحمد مجدي خلال تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من الولايات المتحدة، لقناة " صدى البلد"، :" قبل جائحة كورونا كنا نشاهد حجما هائلا من التغطية الإعلامية من كافة وسائل الإعلام العالمية للانتخابات الامريكية".
وأضاف أحمد مجدي:" ترامب خرج من البيت الأبيض وأعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية وشكر أنصاره"، مضيفا:" ترامب أعلن فوزه المبكر بعدما شعر انه متقدم في بعض الولايات الحاسمة، وبدأ بالفعل في تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة ".
وأكمل أحمد مجدي :" المؤشر الواضح والنهائي في الانتخابات الرئاسية هو الأرقام ومعدل الأصوات في المجمع الانتخابي ".
واستطرد احمد مجدي:" مازال جو بايدن متقدم في عدد أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن والحسم في الانتخابات الأمريكية في يد المجمع الانتخابي وليس التصويت الشعبي "، مضيفا:" المجمع الانتخابي مكون من 538 صوتا يمثلون الخمسين ولاية أمريكية وفق الأوزان النسبية لكل ولاية وتعداد السكان ".