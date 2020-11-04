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انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أحمد مجدي: ترامب بدأ تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:34 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد مجدي: إن  شاشات وسائل الإعلام الأمريكية تتابع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف  أحمد مجدي خلال تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من الولايات المتحدة، لقناة " صدى البلد"، :"  قبل جائحة كورونا كنا نشاهد حجما هائلا من التغطية الإعلامية من كافة وسائل الإعلام العالمية  للانتخابات الامريكية".

وأضاف أحمد مجدي:"  ترامب خرج  من البيت الأبيض وأعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية  وشكر أنصاره"، مضيفا:"  ترامب أعلن فوزه المبكر بعدما شعر انه متقدم في بعض الولايات الحاسمة، وبدأ بالفعل في تحقيق تقدم في الولايات الحاسمة ".

 وأكمل أحمد مجدي :" المؤشر الواضح والنهائي في الانتخابات الرئاسية هو الأرقام ومعدل الأصوات في المجمع الانتخابي ".

واستطرد احمد مجدي:"  مازال جو بايدن متقدم في عدد أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن والحسم في الانتخابات الأمريكية في يد المجمع الانتخابي وليس التصويت الشعبي "، مضيفا:"  المجمع الانتخابي مكون من  538 صوتا يمثلون الخمسين ولاية أمريكية وفق الأوزان النسبية لكل ولاية وتعداد السكان ".

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