AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة بايدن: سنفوز الليلة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:29 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قالت جين اومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سيحصل على أصوات أكثر من أي مرشح انتخابات أمريكية في التاريخ. 

وأضافت حملة بايدن أن فريق ترمب يتبع مسارا تكتيكيا من اجل اغراق العاملين في فرز الاصوات بالعمل او ايقاف عملهم في الولايات المتأرجحة.

وتابعت الحملة أنها: "لن تستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات الرئاسية".

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي: "فريق ترمب تذكر الان قواعد الانتخابات بعد اشهر من وضعها ويريدون اخذها للمحاكم.".

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.

وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فرز 56% من الأصوات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف على الولايات الفائز بها ترامب وبايدن

ترامب يتقدم على بايدن في تكساس بعد فرز 75% من الأصوات

بايدن يفوز بولاية ماين ويتقدم في نيفادا

بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

منافسة شرسة.. بايدن يتقدم على ترامب في ويسكنسن بفارق ضئيل

ترشيحاتنا

تعرف علي نقاط القوة والضعف بصفوف الرجاء المغربي قبل إياب الزمالك

بموت حرفياً.. نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة بعد الإصابة بـ كورونا

الأرصاد الجوية: أمطار على القاهرة والسواحل غدا.. والعظمى في الصعيد 29 درجة

وركبت الـ x6 .. عمر كمال يتغنى بـ لغبطيطا

ميدو: تغيير حكام الـ VAR المعينين لمباراة الزمالك والرجاء يقلق

رجاء خاص.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ وسائل الإعلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. طفرة حديثة تساهم في الحد من كورونا بنسبة 80%

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة