خطة كبيرة.. مارك فيش: جنوب أفريقيا فخورة بتولي موسيماني تدريب الاهلى الأفضل فى القارة

أبدى مارك فيش لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم والمعتزل ، عن فخره لتولي مواطنه بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في الوقت الحالي.





وتولي موسيماني قيادة النادي الأهلي بعقد لمدة موسمين خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي رحل بفسخ العقد بالتراضي.





وفي تصريحات لقناة الأهلي قال فيش :"تدريب أكبر فريق في إفريقيا أمر يدعو للفخر، هذا الخبر أسعدني عندما علمت بمهمة موسيماني الجديدة في مصر".









وأضاف مارك فيش :"من المهم أن نشعر جميعًا بالانتماء لإفريقيا، تدريب موسيماني للأهلي علامة على ذلك، اعتدنا على رؤية مدربين أجانب يأتون إلى قارتنا، لكن انتقال مدرب من بلادي لتدريب الفريق الأقوى في إفريقيا، تقدم كبير".





وتابع فيش :"موسيماني لديه الكثير ليقدمه في مصر، يمكننا أن نرى من خلاله لاعبين من إفريقيا ينتقلون إلى النادي الأكبر في القارة في الفترة المقبلة".



