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حوادث

شاهد.. تكدسات مرورية فى مدينة نصر.. اعرف السبب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
معاناة يومية يعيشها سكان حى شرق القاهرة وتحديد اهالى مدينة نصر ، بعد غلق معظم فتحات اليوتيرن بكافه المحاور الحيوية .

ومن بين المحاور التى تشهد تكدسات مرورية عباس العقاد ومصطفى النحاس ومكرم عبيد ، حسن المأمون نتيجة غلق معظم فتحات اليوتيرن .

ويناشد السكان عبر صحفات سكان مدينة نصر المسئولين عن مشروع تطوير شرق القاهرة اعاده النظر فى اليوتيرنات ، من خلال جوله ميدانية لرصد الزحام اليومي.

واليكم نص الشكوى المنشورة على صفحة سكان مدينة نصر :

" شكوى جماعية من سكان مدينة نصر كلهم بيعانوا معاناة مش طبيعية كل يوم بسبب قفل كل اليوتيرنان في الشوارع الرئيسية والجانبية كمان..... ومفيش مسؤل بيرد علينا ويفهمنا اللي بيحصل ده في مصلحة مين ده غير أن فيه تعتيم اعلامي في كل البرامج محدش بيجيب سيرة سؤ التخطيط اللي حصل في مدينة نصر دول كل يوم بيكسروا تاني بعد ما رصفوا وسفلتوا طيب الفلوس اللي اتصرفت ع الفاضي دي مين مسؤل عنها؟!!

ده غير أن المشاه مبقاش ليهم رصيف عدل يمشوا عليه وكمان كل يوم حوادث موت في طرق عمرنا ما سمعنا ان حد توفي فيها وهو بيعدي الشارع!!

احنا سكان مدينة نصر بجد في معاناة ومحدش بيرد علينا .. راحت كل معالم منطقتنا الجميلة والمكان أصبح غريب علينا وسكان كل شارع محبوسين فيه وبيلفوا من آخر الدنيا عشان يروحوا بس الشارع اللي جنبه.. هما سهلوا الطريق للي بيعدي فقط من على مدينة نصر وده عن طريق الكباري وفعلا هي سهلت الطريق للي بيعدي علينا لكن السكان الأصليين أصبحوا محبوسين حرفيا داخل المنطقة ومش عارفين يتحركوا
ياريت حد يرد علينا " .

شاهد.. تكدسات مرورية فى مدينة نصر.. اعرف السبب
شاهد.. تكدسات مرورية فى مدينة نصر.. اعرف السبب

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