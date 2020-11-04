أسامة سرايا: مصر تحتاج أمريكا في كل القضايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن الديمقراطيين دائما ما يفوزون بالانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أنهم أعدوا أنفسهم جيدا منذ خسارة انتخابات 2016.





وأضاف سرايا، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN: " إدارة ترامب منذ توليها السلطة في أمريكا تعاملت مع الأزمات بحدة، وصدرت ذلك للمجتمع الأمريكي، وأصبح هذا هو السائد.. بعكس إدارة بايدن التي تتسم بالحكمة، ولديهم عمق في السياسات الخارجية ".





وتابع سرايا: " رأيي، لن يحدث صراع على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، أيا كانت النتيجة"، لافتا إلى أن المؤسسات الأمريكية ستضغط على الجميع للخروج من الأزمة.





وفي سياق أخر، أشار سرايا إلى أن الفائز في ولاية بنسلفانيا؛ سيحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أن مصر تحتاج أمريكا في كل القضايا وبدونها؛ ستتجمد لمصر العديد من المصالح.