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مرأة

لرسم الآيلاينر باحترافية.. إليكم هذه الخطوات السهلة للمبتدئات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
خطوات بسيطة لرسم
خطوات بسيطة لرسم الآيلاينر بإحترافية
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آية التيجي
رسمة الآيلاينر  تبدو أمرا سهلا لكن رسمها يحتاج إلى دقة واحترافية للوصول للشكل المرغوب، وتبرز رسمة الآيلاينر من شكل العينين وتعطيهما مظهرا أكثر جاذبية إشراقة.

وقالت خبيرة التجميل منة الديب، إن رسم الآيلاينر أو كحل العيون من أهم خطوات وضع المكياج، لأنها تبرز جمال العينين، إلا أن كثيرات يواجهن مشكلة كبيرة عند وضعها بطريقة صحيحة.


وأضافت "الديب"، أن كل ما تتطلبه رسم الآيلاينر هو القليل من الدقة؛ ليبدو كحل العين واضحًا بذاته، ويمكن باتباع بعض الخطوات عمل رسمة العين بطريقة ناجحة، ومنها:

1- النظر مباشرةً إلى المرآة يمكن أن يؤدي إلى تطبيق غير متساوٍ لـ الآيلاينر ، حيث ستظهر فجوات بين محدد العيون وخط الرموش.

2- النظر إلى الأسفل عند وضع الآيلاينر؛ حيث يضمن ذلك أن خط الآيلاينر يكون أقرب ما يكون إلى الرموش قدر الإمكان.

3- بالحصول على خط مستقيم وأكثر دقة من الناحية النظرية فيجب شد الجلد للتأكد من عدم اصطدام بأى نتوءات أو تفويت أي بقع على طول خط الرموش.

4- يفضل عمل خط رفيع من الآيلاينر في البداية، لكي لا ينظر به أى أخطاء ملحوظة.

5- عمل زاوية قطرية لخط الرموش السفلي، ويمكنك بعد ذلك التتبع بجانب الشريط باستخدام الآيلاينر الخاص بك، ومن ثم إزالة الشريط للحصول على مظهر لا تشوبه شائبة.

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