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سيارات

شاهد.. سيارة AirCar الطائرة تحلق فى السماء بنجاح

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العشرات من شركات صناعة السيارات العالمية إنتاج أول سيارة طائرة رسمية ولكن لم تحدث حتى يومنا هذا ، ويكتفى العديد من الشركات بإنتاج نماذج أولية واختبارها فقط دون الانتاج الفعلى لها .

واليوم نشاهد سويا سيارة AirCar المصممة بواسطة المصمم العالمي ستيفان كلاين ، وهو الذي صمم سيارة Aeromobil الطائرة التي تم الكشف عنها قبل بضع سنوات .

وتمتلك السيارة الطائرة AirCar تصميمًا مشابهًا لها لكنها تأتي من شركة المصمم الخاصة، وبالرغم من أنها لم تُصبح متاحة تجاريًا بعد، إلا أن نموذج أولي لها انطلق إلى السماء أثناء رحلات تجريبية، واثبتت التجارب نجاح

و الجزء الخلفي من سيارة AirCar الطائرة يمتد في وضع الطيران، كما يتم جعل الأجنحة ممدودة بعد أن كانت مطوية عندما يحين وقت الطيران، وهو تصميم مثير للاهتمام للغاية، ويبدو أنها تعمل بشكل جيد كسيارة كطائرة.

أما عن نوعية مجموعة توليد القوة التي تمتلكها AirCar أو السرعة التي تستطيع أن تنطلق بها أو نطاق الطيران أو القيادة على الطريق، لم يتم التصريح بهم حتى الان ولا نعلم عنهم شيئا .

ويُذكر أنه يُمكن إنتاج نسخ بثلاثة وأربعة مقاعد، بالإضافة إلى نسخة بمقعدين محتملة، ويُقال أيضًا أن المصمم يعمل على نسخة يُمكن أن تعمل أيضًا كسيارة برمائية.

شاهد.. سيارة AirCar الطائرة تحلق فى السماء بنجاح
شاهد.. سيارة AirCar الطائرة تحلق فى السماء بنجاح
شاهد.. سيارة AirCar الطائرة تحلق فى السماء بنجاح
شاهد.. سيارة AirCar الطائرة تحلق فى السماء بنجاح

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