AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
Advertisements
أحمد إبراهيم \ عدسة محمد زاهر - عمرو سيد
أشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

نرصد 40 صورة من حفل عاصى الحلانى فى مهرجان الموسيقى العربية الذى شهد حضور نجله، والذي شارك أيضا فى بعض الأغانى.  

وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ).

وتقدم أوبرا الإسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار.

يكرم المهرجان أعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية
عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى سطور

حفلات لـ عاصي الحلاني وصابر الرباعي.. دليلك للدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية

بمشاركة الحجار ومدحت صالح ووائل جسار ونجوم الطرب العربي.. مهرجان الموسيقى العربية يطلق رسالة الإبداع متحديا كورونا

على الهلباوي يظهر بالعباءة في ثاني أيام الموسيقى العربية وينشد لـ ابن الفارض

علي الحجار يحيي ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية بـ18 أغنية.. تعرف عليها

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

ترشيحاتنا

مدحت العدل: باتشيكو كان هيضيع حلم الزمالك بالصعود ..فيديو

علينا الاستعداد.. أديب: بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية والشرق الأوسط

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك ومواجهته لـ الأهلي في إفريقيا

أخبار الزمالك.. الأبيض يسحق الرجاء ويصعد لنهائي الأبطال.. تعليق قوي من فرجاني ساسي بعد الفوز

تعليق قوي من أحمد موسى على فوز الزمالك ومواجهة الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مهاجمتهم لـ ترامب.. السود يفجرون مفاجأة في الانتخابات الأمريكية

شاهد.. لاند روفر ديفيندر المعدلة.. صور وفيديو

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها