عاصي الحلاني يشعل رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

أشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".





نرصد 40 صورة من حفل عاصى الحلانى فى مهرجان الموسيقى العربية الذى شهد حضور نجله، والذي شارك أيضا فى بعض الأغانى.





وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ).





وتقدم أوبرا الإسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.





ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار.



