أوقفوا الفرز.. فوضى في ولاية ميتشيجان بسبب أنصار ترامب.. فيديو

شهدت مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيجان الأمريكية، حالةً من الفوضى أمام موقع أثناء فرز الأصوات، بعد أن رفعت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعوى قضائية لوقف عملية الفرز بالولاية.





واحتشد أنصار الحزب الجمهوري أمام المركز، وصرخوا "دعونا ندخل" و"أوقفوا الفرز"، وذلك وسط تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد فرز أكثر من 95% من أصوات الولاية، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مشهد الفوضى أمام مركز فرز بطاقات الاقتراع في ولاية ميتشيجان.





فيما قام رجال الأمن بإغلاق أبواب قاعة الفرز، نظرا لزيادة التجمعات في مدينة ديترويت.





وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات، حيث يزعم أنصار المرشح الديمقراطي جو بايدن أن مؤيدو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يريدون تعطيل عملية الفرز.





وزعمت تقارير أن المتظاهرين ذهبوا للمقر بناء على اتصالات من أعضاء في الحزب الجمهوري.





كانت الحملة الانتخابية لترامب أعلنت رفع دعوى قضائية في ولاية ميتشيجان لوقف إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مطالبة بمراجعة البطاقات وإعادة الفرز.





بينما أكدت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية ميتشيجان - 16 صوتا- ليقترب من الوصول إلى البيت الأبيض.

Election challengers shout “Stop the count” as poll workers count absentee ballots in #Detroit, Michigan in the 2020 general election @washingtonpost #Election2020 pic.twitter.com/nzWfSSX34P — Salwan Georges (@salwangeorges) November 4, 2020

MORE: Crowd assembled at TCF Center in Detroit, where Michigan absentee votes are being counted, chant "stop the count" as security blocks doors; CBS News projects Joe Biden is the winner in Michigan. https://t.co/1ZBzg3mgpW pic.twitter.com/kO2dBsbaK2 — CBS News (@CBSNews) November 4, 2020