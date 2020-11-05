AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر.. ظروفه حلوة ومش بيصرف عليا وبدّل عفش البيت

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:28 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد العيسوى
أقامت فادية. م، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالزقازيق ضد زوجها لأنه يتعدى عليها ويضربها ويهينها ولا ينفق عليها.

وقالت "فادية"، فى دعواها، إنها تعرفت على زوجها عندما تقدم لها وطلب يدها للزواج، وبعد تفكير عميق طال فترة، وافقت على الزواج منه لكى تستقر وتعيش الحياة الزوجية التى كانت تحلم بها مثل باقي الأسر المصرية وتصبح أمًّا.

وأضافت في دعواها، أنها لم تمر فترة كبيرة ليظهر الزوج على حقيقته، حيث إنه دائم الإيذاء بالقول والفعل، ويتعدي عليها بالضرب ورغم تيسير حالته المادية إلا أنه لا ينفق مثل كل الأزواج، وقام بطردها من مسكن الزوجية.

وأكدت "رغم أفعاله المهينة التى كان يفعلها معي إلا أنه تدخل بعض الأشخاص فى محاولة منهم للصلح لكى تستمر الحياة الأسرية بيننا ونستقر من غير مشاكل إلا أنها بائت بالفشل لإصراره على عدم الإنفاق عليّ؛ فلجأت للمحكمة، وقمت برفع دعوى طلاق للضرر، وعندما علم بذلك قام بتبديد منقولات الزوجية".

وقضت محكمة النقض، أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة، ولا ترى الصبر عليها، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استنادا إلى أن الطاعن أضر بها مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 أساسا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تسند إلي جميع صور سوء المعاملة التي تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة للتطليق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعرفين حقك في دعاوى الطلاق للضرر ودعاوى الخلع والفرق بينهما

الزواج من ثانية لا يعني دليلا لقبول دعوى الطلاق للضرر.. قانوني: يجب أن يقع على الزوجة

ترشيحاتنا

بعد تأهل الزمالك.. جنش يوجه رسالة للجماهير ومجلس إدارة النادي

مدرب الرجاء يكشف أسباب تفوق الزمالك فى نهاية المباراة

علينا الاستعداد.. أديب: بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية والشرق الأوسط

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

نادي القضاة: حملة تنشر ثقافة الكره بين الشعب للنيل من سلطات القضاء

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة