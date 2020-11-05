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أخبار العالم

سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تتوقع تأخر إعلان النتائج النهائية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
توقعت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا الأمريكية تأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الولاية. 

وقالت في بيانها "سندافع عن حق كل ناخب في إيصال صوته الانتخابي".

من جانب آخر، قال حاكم الولاية، إنه لا يمكن التشكيك في عملية انتخابية تتمتع بكل مواصفات الشفافية والنزاهة.

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب قالت إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.

وأشار رودي جولياني، في كلمة بمدينة فيلاديلفيا، إلى أن ما يحدث في ولاية بنسلفانيا "فرز غير شرعي"، مضيفا أنه لم يتمكن أي جمهوري من التدقيق في الأصوات التي وصلت عن طريق البريد.

وأظهرت توقعات مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

وتفيد توقعات"سي إن إن"، بأن المرشح الديمقراطي حصل حتى الآن على 253 صوتا مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري، بينما تفيد توقعات شبكة "فوكس نيوز" بحصد بايدن 264 صوتا مقابل 214 لدى ترامب.

وأعرب بايدن، في تصريح صحفي أدلى به في ولاية ديلاوير، عن ثقته بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه يقترب من حصد رقم قياسي لأصوات الناخبين في عموم الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أنه لا ينوي إعلان انتصاره قبل تحديد النتائج رسميا.

وأكد بايدن، أن إرادة الناخبين فقط هي التي ستقرر نتيجة الانتخابات، كما قال بايدن، إنه قاد حملته الانتخابية كديمقراطي، لكنه سيحكم كرئيس لكل الأمريكيين.

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