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تعليم

وزير التربية والتعليم يأمر المدارس الخاصة بالتسهيل على أولياء الأمور في دفع المصاريف

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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مصطفى كرم
وجه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتقديم كافة أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في المدارس الخاصة والدولية؛ لما يمر كثيرون جراء تداعيات جائحة كورونا.

وكتب وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "إن الخطاب "الداخلي" التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١".

وأكد وزير التعليم، أن "الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا.. يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح".

وأوضح وزير التعليم، "تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم؛ انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف".
 
ونوه وزير التعليم، بأن الوزارة سوف تعلن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.

وتابع وزير التعليم، "يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الامور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا اللتي نعاني منها جميعا هذا العام. وقد دعت الوزارة منذ ايام السادة أولياء الامور والسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية الى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام". 

واختتم وزير التعليم، "وإذ تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة او إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات اللتي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".

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