إعلام أمريكي: تأخر إعلان نتائج ولاية نيفادا

علقت ولاية نيفادا الأمريكية، فرز أصوات انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى يوم الخميس، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.





وذكرت صحف أمريكية بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ولاية نيفادا - 6 أصوات في المجمع الانتخابي- ستعلن باقي نتائج الفرز ظهر يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة.





وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بنسبة ضئيلة على منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.





ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حتي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.