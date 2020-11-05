مصر تصدر 702 ألف طن بطاطس.. ننشر أهم صادرات الحاصلات الزراعية 2020

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 702 ألف طن بطاطس خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- أغسطس 2020″ بقيمة 223 مليون دولار، لتستحوذ على 18% من الكميات المصدرة و 10% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، استحواذ صادرات الموالح على 38% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الموسم التصديري 2019/2020 بنحو 1.521 مليون طن وبقيمة 707 ملايين دولار مستحوذه على 38% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

وصدرت مصر نحو 40 ألف طن مستحوذة على 1% من الكميات المصدرة، وبقيمة 31 مليون دولار مستحوذ على 1% من القيمة.





و استحوذت صادرات البصل الطازج على 14% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 548 ألف طن بقيمة 157 مليون دولار مستحوذة على 7% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، صادرات الثوم الطازج نحو 43 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الرمان الطازج نحو 159 ألف طن بقيمة 71 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 136 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار، و البطاطا الحلوة نحو 88 ألف طن بقيمة 47 مليون دولار.





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وسجلت قيمة صادرات الفراولة الطازجة نحو 84 مليون دولار لتصدير 38 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 81 مليون دولار لتصدير 48 ألف طن، والخس الطازج نحو 17 مليون دولار لتصدير 25 ألف طن.

وبلغت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 36 ألف طن بقيمة 56 مليون دولار، ومن العنب الطازج نحو 145 ألف طن بقيمة 236 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من الفاصوليا الجافة نحو 99 ألف طن بقيمة 93 مليون دولار، والخوخ الطازج نحو 21 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 307 ألاف طن بقيمة 272 مليون دولار.