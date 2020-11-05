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محافظات

بعد انتصارها عليه.. سيدة تكرم الفريق المعالج لها بمستشفى سرطان الأقصر.. شاهد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
مستشفى سرطان الأقصر
مستشفى سرطان الأقصر
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شمس يونس
أقدمت إحدى السيدات اللاتي تم شفاؤهن بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر على تصميم عدد من شهادات التقدير للعاملين والإداريين والأطباء داخل المستشفى،  لشكرهم على الدور الكبير في فترة علاجها، وانتصارها على المرض الخبيث.

وفى هذا الصدد قدم الفريق الطبى والإدارى والعاملين بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر للسيدة وفاء نصيف محاربة السرطان داخل المستشفى على تلك المفاجأة المميزة وتكريمها للفريق المعالج لها.

حيث كتبت شكر للقائمين على شفاء الأورمان لحسن تعاملهم مع المرضى وتخفيف آلامهم، وقامت بتكريم الفريق المعالج بالمستشفى تقديرًا منها لحسن تعامل الطاقم الطبي معها أثناء تلقي العلاج.


محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قال إن تلك المواقف من أهالينا في الصعيد والذين يتم علاجهم داخل المستشفى بالمجان تمامًا.

وتؤكد على أن إدارة المستشفى نجحت فى اختيار فريق طبى وإدارى وعمال مميزون وقادرون على خدمة كل مريض بصورة تليق بإدارة المستشفى وتليق بالمريض وحسن خدمة الجميع خلال فترة العلاج.
بعد انتصارها عليه.. سيدة تكرم الفريق المعالج لها بمستشفى سرطان الأقصر.. شاهد
بعد انتصارها عليه.. سيدة تكرم الفريق المعالج لها بمستشفى سرطان الأقصر.. شاهد
بعد انتصارها عليه.. سيدة تكرم الفريق المعالج لها بمستشفى سرطان الأقصر.. شاهد

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