محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية بقرية إمياي بطوخ

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية ، القافلة البيطرية التي تنظمها المحافظة ومديرية الطب البيطري بالقليوبية بقرية أمياي بطوخ، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات بالهرم، برئاسة الدكتور هاني محمد حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري.











وتفقد محافظ القليوبية خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة علي دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعاله من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.



من ناحية اخرى واصلت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع اعمالها بقرى محافظة القليوبية.



وأكدت وكيل وزارة الطب البيطري ان هذه الفترة من كل عام يتم تكثيف الدعاية الارشادية عن أهمية التحصين والتسجيل والترقيم والنداء في الجوامع ونشر الوعى بين الفلاحين والمربين من اجل نجاح الحملة والقيام بالخدمة البيطرية على أكمل وجه والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها والقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالاشتراك مع نخبة من أكفأ الأطباء والعمال بالإدارات البيطرية.



وأشارت العسيلي الى أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات في إطار الاستعداد للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحسين الأداء البيطري في جميع الخدمات التي يقدمها الطب البيطري كالعلاج الاقتصادي والرش والتجريع والمجازر والتفتيش على اللحوم والصحة العامة والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية والإرشاد وتوعية المربين والفلاحين.



وأضافت أنه تم الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجههم وكيفية حلها من أجل نجاح الحملة والقيام بالخدمة البيطرية على الوجه الأكمل، في إطار النهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل دور الطبيب البيطري في حماية المواطنين وخدمة المجتمع والحفاظ على ثروات الوطن.



وقامت القافلة بالكشف علي اكثر من 300 حيوان بالقرية والقري المجاورة ،و تقوم القافلة بتقديم علاج مجاني للحيوانات بالقرى التي تم زيارتها واجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية فى قري ومراكز المحافظة.