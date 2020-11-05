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حوادث

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعداد للتصويت فى 90468 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية لمجلس النواب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وجميع التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.


وأعلن المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، اليوم الخميس، عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغ عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة.


وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس، الأربعاء، وحتى غد، الجمعة، في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاض "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، كما يتسلم كل قاضٍ حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر على ما يبذلونه من جهد مضنٍ ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.


وقال لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا، حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت.


وأضاف أن الهيئة خصصت خطا ساخنا رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.


من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية توصل لليوم الثاني على التوالي استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.


وذكر أنه عقب انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية تتولى فرز الأصوات يقوم أعضاؤها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الأظرف التي كانت بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردي وقوائم، ثم يفرز كل منها في محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج في النظامين الفردي والقوائم وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج الداخل.


وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الذي أبدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.


ودعا المستشار لاشين إبراهيم جميع المصريين إلى النزول والمشاركة في التصويت، وذلك من أجل وطنهم الحبيب الذي يحتاج إلى صوت كل مصري.


يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

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