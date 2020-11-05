لمدة ساعة.. الأردن ترفع حظر التجول لأداء صلاة الجمعة

أفاد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة بأن فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة غدا، سيبدأ من الساعة 11.10 بتوقيت عمان وحتى الساعة 12.10 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرا على الأقدام فقط.









وشدد الخلايلة على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.









يذكر أن أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن، والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.









وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن في وقت سابق أعلن عن فرض حظر تجول شامل في البلاد، فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر نوفمبر الجاري.









وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن فرض الحظر الشامل سيبدأ بعد ساعة من صدور نتائج الانتخابات النيابية ولمدة 4 أيام، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر.









وقررت الحكومة أيضا تمديد فترة الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الـ9 مساء للمؤسسات والـ10 ليلا للأفراد وحتى الـ6 صباحا.









كما تقرر إغلاق المسابح ونوادي اللياقة ومدن الترفيه والتسلية حتى إشعار آخر.









كما أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة من كل أسبوع، حتى نهاية العام لمواجهة الارتفاع في اعداد الإصابات بالبلاد.