توك شو

من مكانك.. 6 خطوات لتقديم بلاغ إلكتروني على منصة النيابة العامة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أطلقت النيابة العامة المصرية، خدمة البلاغات الإلكترونية عبر منصتها الرقمية الرسمية، ما يسهل على المواطنين تقديم البلاغات وتيسير الإجراءات القانونية. وذلك في إطار جهود النيابة العامة المصرية لتحسين تقديم الخدمات القانونية. 

هذه الخدمة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، حيث يمكن الآن تقديم البلاغات الإلكترونية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى أقسام الشرطة، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من فعالية الإجراءات القانونية. 

ووفقًا للمحامي طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فإن البلاغ الإلكتروني له نفس القوة القانونية للمحاضر التقليدية التي تُقدم في أقسام الشرطة، ما يسهم في سرعة البت في القضايا وحفظ حقوق المواطنين. 

وفي هذا التقرير، نتعرف على 6 خطوات بسيطة لتقديم بلاغ إلكتروني عبر منصة النيابة العامة.

1. الدخول إلى منصة النيابة العامة

أول خطوة لتقديم البلاغ الإلكتروني هي الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة. يمكنك الوصول إلى المنصة عبر الرابط الذي توفره النيابة العامة على مواقعها الرسمية أو من خلال محركات البحث.

2. اختيار خدمة "تقديم بلاغ إلكتروني"

بعد الوصول إلى الموقع الرسمي، ستجد مجموعة من الخدمات المتاحة. اختر خدمة "تقديم بلاغ إلكتروني" والتي تتيح لك إرسال بلاغاتك بشكل رسمي ومباشر إلى النيابة العامة.

3. ملء البيانات المطلوبة

سيطلب منك الموقع تعبئة بيانات أساسية تتعلق بالبلاغ. تشمل هذه البيانات اسم الشخص المشتكي، نوع البلاغ، رقم الهوية، وتفاصيل الواقعة التي ترغب في الإبلاغ عنها. تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة لتجنب أي تأخير في معالجة البلاغ.

4. إرفاق الصور أو مقاطع الفيديو

من أجل دعم البلاغ الذي تقدمه، يمكنك إرفاق صور أو مقاطع فيديو تثبت صحة الواقعة.

وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات ويجعل البلاغ أكثر قوة في التحقيقات.

5. مراجعة البيانات وإرسال البلاغ

بعد تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، قم بمراجعة جميع المعلومات بعناية. إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط على زر "إرسال" ليتم تقديم البلاغ إلى النيابة العامة.

 ستتلقى على الفور تأكيدًا باستلام البلاغ ورقمًا خاصًا يمكنك من متابعة تطور البلاغ.

6. متابعة البلاغ باستخدام الرقم الخاص

بعد تقديم البلاغ، ستحصل على رقم خاص بالبلاغ. هذا الرقم يمكنك من متابعة حالة البلاغ لحظة بلحظة، بحيث تستطيع معرفة أي تحديثات أو قرارات تم اتخاذها بشأنه حتى صدور الحكم النهائي.

وأكد المحامي طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن "البلاغ الإلكتروني الذي يتم تقديمه عبر المنصة الرقمية للنيابة العامة يتمتع بنفس القوة القانونية للمحاضر التقليدية التي تُسجل في أقسام الشرطة.

 يتم تسجيل البلاغ بشكل مباشر في منظومة النيابة العامة، ويتم التعامل معه بصورة رسمية وفورية." 

وأضاف جبر، أن هذه الخدمة توفر للمواطنين وسيلة سريعة وآمنة لتقديم البلاغات، مشيرًا إلى "أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة البلاغ لحظة بلحظة باستخدام رقم خاص حتى صدور القرار النهائي." 

كما أشار إلى أن تقديم بلاغ كاذب يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بتهمة إزعاج السلطات.

النيابة العامة خدمة البلاغات الإلكترونية تيسير الإجراءات القانونية

