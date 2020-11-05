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سيارات

تويوتا تضيف تعديلات كثيرة على موديل crown

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة تويوتا عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارة crown ، والتي تصنف من بين أفخم سيارات السيدان اليابانية في الأسواق.

ووفقا للتسريبات فإن هيكل crown , الجديدة سيكون بطول 4 أمتار، 90 سم وسيحمل بعض التعديلات الطفيفة التي ستطال تصميم المصابيح وممتصات الصدمات وبعض العناصر الخارجية الأخرى.

ولكن من أهم التعديلات التي ستشهدها هذه السيارة سيطال قمرتها وتصميمها الداخلي إذا حصلت السيارة على واجهة قيادة مختلفة كليا وذلك ومقارنة بتلم الموجودة في سيارات crown  الحالية، بدلا من الشاشتين في منتصف واجهة القيادة ستزود السيارة بشاشة عالية الدقة، تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة.

وستحصل هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقود، والزجاج والمرايا الجانبية، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

كما ستتيح السيارة بأنظمة أمان تتحكم أوتوماتيكيا بالفرامل في حالات الطوارئ، وأنظمة يمكنها رؤية المشاة ليلا لمنع الحوادث، وأنظمة المراقبة في حالة السائق الجسدية لزيادة الأمان أثناء القيادة.


وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، وهي محركات بسعة 2.0 لتر ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 359 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.

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