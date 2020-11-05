حضَانة الابتكار.. مبادرة لتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير مدينة سفاجا

أعلنت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا ، الخميس، عن أطلق مبادرة "حضَانة الابتكار" لتلقي الأفكار التي تدعم تطوير وتجميل مدينة سفاجا في جميع المجالات والقطاعات، وتشجيع الشباب على المشاركة في تنمية وارتقاء مدينتهم.





وأوضحت "المغربي" في بيان، أنه في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بخلق قنوات تواصل بين المواطنين والجهاز الإداري، أطلق المكتب الفني بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة محمود سعد كلحي، مبادرة "حضَانة الابتكار" تحت شعار (ابدع.... ابتكر)، لتجميع كل الأفكار التي يمكن من شأنها تطوير المدينة وتجميلها بحيث يتم تجميع الأفكار وتقديمها للقيادات والمحافظ لتنفيذ الممكن منها.





وأضافت "رئيس المدينة" أن فكرة حضَانة الابتكار تساعد الوحدة المحلية لمدينة سفاجا على تحديد أولوياتها الفترة المقبلة، بناءً على ما يحدده المواطنون من خلال اقتراحاتهم.





من جانبه أشار محمود كلحي، مدير المكتب الفني أنه تم إنشاء جروب للواتس اب لتلقي الأفكار مهما كانت وفي جميع المجالات والقطاعات، مؤكدا أن الجروب ليس للشكاوي، وإنما للأفكار الخلاقة الإبداعية، حيث يتم المشاركة من خلال هذا الرابط : (https://chat.whatsapp.com/J43ycuXS1faHYBk4nd12J2).





وطالبت "المغربي" الشباب وأهالي سفاجا بالمشاركة في المبادرة لاختيار الأفكار التي تتيح فرصة تقديم الأفكار وعرض الرؤى الجديدة والاقتراحات التي تكون لصالح الدولة، موضحة أن الأجهزة المعنية سوف تدرس الاقتراح المقدم من الحضانة ووضع آلية لتفيذها، في إطار السياسية العامة التي تنتهجها الدولةو القيادة السياسية لمشاركة الشباب في صناعة القرار.