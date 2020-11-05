منال سلامة: التفرقة بين الأطفال أكبر خطأ يقع به الآباء..فيديو

قالت الإعلامية منال سلامة، إننا جميعا نواجه مشكلة وعيوب في تربية الأولاد، ولكن أكبر غلطة في تربية الأطفال هو التفرقة بين الأطفال.



وأضافت "سلامة" خلال تقديمها برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، هناك تفرقة تاريخية بين فكرة الولد والبنت، متابعة: يمكن التفرقة قلت هذه الفترة قليلا ولكنها مازالت موجودة.



وتابعت: الولد بيكون دلوعة بابا وماما وليه كل اللي يطلبه والبنت ليس لها أي حق، معقبة: أكيد الموضوع دا مرض ولازم يكون ليه علاج.

الأطفال.



وشددت على ضرورة عدم التفرقة بين الأبناء حتى لا يحدث نفور بينهم، متابعة: كل واحد لازم يعمل اللي يقدر عليه ولازم نكسر فكرة المجتمع الذكوري.