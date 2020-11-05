الانتهاء من وضع رؤية عامة حول المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بليبيا

أفاد موقع سبوتنيك الروسي بأن اجتماعات لجان الـ 13 قد انتهت من وضع رؤية عامة حول المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في ليبيا.





وذكر الموقع الروسي نقلا عن مصدر برلماني ليبي أنهم سيسافرون غدا إلى تونس للمشاركة في اجتماعات الملتقى المقرر يوم 9 نوفمبر الجاري.





وأشار الموقع إلى أن الطرفين اتفقا على رؤية عامة حول الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة، وأن الاتفاق النهائي سيتم في الملتقى الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.





ويُشار إلى أن المغرب قد استضافت اجتماعات جديدة لوفدي المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان الليبيين خلال هذه الأسبوع، بهدف النقاش والاتفاق النهائي على المناصب الدستورية، التي توافقت عليها في وقت سابق، لجنتا "5+5".





وأكد الموقع الروسي أن النتائج المتوافق عليها خلال اجتماع اللجان في المغرب، تمت الموافقة عليها من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وأنها اعتمدت".





يذكر أن طرفي النزاع في ليبيا كانا قد وقعا نهاية أكتوبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.



