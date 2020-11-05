بورق الجرائد .. مي إبراهيم تثير الجدل على السوشيال ميديا









وظهرت مي إبراهيم، بتيشرت أسود وابتكرت تيربون للشعر مستخدما من الجرائد الورقية مما أعطاها مظهرا أنيقا وساحرا ولفتت أنظار متابعيها على السوشيال ميديا.









ومن الناحية الجمالية وضعت مي إبراهيم ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.









ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط عصري من ورق الجرائد وكان هذا الاستايل فكرة عصرية ومثيرة للجدل.









ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وكانت ملك أحمد زاهر من أبرز متابعيها.. وإليكم الصور التي تبرز تفاصيلها.

شاركت البلوجر مي إبراهيم، مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.