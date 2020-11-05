جامعة المنيا تناقش خطة الأنشطة للعام الجامعي الجديد

عقدت اللجنة التنسيقية العُليا للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور هاني فوقي العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس منسقي الأنشطة بكليات الجامعة وبرعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة وذلك لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 بما يتلاءم مع نظام التعليم الهجين الجديد، وبما يضمن الالتزام بمعايير الحفاظ على السلامة والتباعد الجسدي أثناء ممارسة النشاط.









وأكد د. "فرحات" أهمية الدور الفعال والحيوي لمنسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة في تبني واكتشاف المواهب الطلابية، وحل المشاكل التي تواجههم، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، موجهًا بضرورة تعاون الكليات المتخصصة والاستفادة بالهوية الثقافية لكل كلية للقيام بدورها في تنفيذ مجالات الأنشطة المختلفة، العلمية والفنية والاجتماعية والتوعوية والابتكارية وريادة الأعمال، وكذلك بالاهتمام بالأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، وعقد ورش عمل بالكليات للتعريف بكيفية تفعيل البريد الإلكتروني الجامعي، والدخول والتعامل مع منصة المقررات الإلكترونية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات القيادات الطلابية.









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