تسليم اسطوانات الكتب الالكترونية للطلاب الجدد بآداب عين شمس

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت الاجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية واجهزة قياس درجة الحرارة.
وأضاف عميد كلية الاداب لـ صدي البلد انه يتم الزام جيمع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول اي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
واشار الي انه تم تسليم أسطوانات الكتب الالكترونية لطلاب الفرقة الأولى فقط أقسام (علم الاجتماع والجغرافيا واللغة الإنجليزية واللغة العبرية) اليوم الخميس الموافق 5 / 11 / 2020 منوها عن استلام الاسطوانات بكارنيه الكلية للعام الجامعي 2020/2021.
- طلاب المستوى الاول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
التوجه إلي منفذ الكتب بجوار مدرج سفلي
- طلاب المستوى الاول قسم اللغة العبرية
التوجه إلي منفذ الكتب بجوار مدرج سفلي
- طلاب المستوى الاول قسم اللغة الإنجليزية
التوجه إلي حجرة 141 بجوار مدرج غربال
- طلاب المستوى الاول قسم علم الاجتماع
التوجه إلي صالة رعاية الشباب