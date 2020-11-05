تسليم اسطوانات الكتب الالكترونية للطلاب الجدد بآداب عين شمس

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت الاجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية واجهزة قياس درجة الحرارة.



