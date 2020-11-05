الأهلى والزمالك لأول مرة فى نهائي أبطال إفريقيا.. تفوق كاسح للأحمر بـ 5 هزائم و3 تعادلات

بالفعل هى المرة الإولى فى التاريخ التى سيلتقى فيها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فى نهائي دورى أبطال إفريقيا، الذى سيقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية الجمعة 27 نوفمبر الجاري، إلا أنهما التقيا 8 مرات فى البطولة الإفريقية من قبل.





تظهر نتائج المباريات بين القطبين الأهلى والزمالك تفوقا كاسحا للفريق الأحمر على حساب الأبيض بـ 5 انتصارات، و3 تعادلات، دون وجود أى انتصارات لأبناء ميت عقبة على أبناء الجزيرة فى البطولة الإفريقية.





نجح الاهلى فى تسجيل 15 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف لصالح الزمالك، خلال المواجهات الإفريقية بين القطبين.





يعد محمد أبو تريكة ومحمد بركات هدافوا المواجهات بين الفريقين برصيد 4 اهداف.









- نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2005





بداية لقاءات القطبين فى دورى أبطال إفريقيا كانت عام 2005، عندما التقى الفريقان سويًا فى دور نصف النهائى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أهداف الأحمر عماد متعب ومحمد بركات، فيما أحرز حازم إمام هدف الأبيض الوحيد.





وحقق الأهلى الفوز ايضًا فى مباراة الإياب بهدفين دون رد، أحرزهما محمد بركات.









- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2008





التقى الفريقان مجددًا فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2008، فاز الأهلى على الزمالك وقتها بهدفين سجلهما الأنجولى أمادو فلافيو وأحمد حسن، مقابل هدف واحد سجله جمال حمزة، ثم التقى القطبان مجددًا فى الجولة الخامسة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2-2.









التقى الفريقان مجددًا فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2008، فاز الأهلى على الزمالك وقتها بهدفين سجلهما الأنجولى أمادو فلافيو وأحمد حسن، مقابل هدف واحد سجله جمال حمزة، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات البطولة.









ثم التقى القطبان فى الجولة الخامسة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، وسجل هدفى الزمالك جمال حمزة وأجوجو، فيما جاء هدفى الأهلى عن طريق أمادو فلافيو، ومحمد أبوتريكة.









- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2012





فى نسخة دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012، حقق الاهلى فوزا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدف نظيف سجله محمد أبوتريكة فى الدقيقة 79، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.





وفى الجولة السادسة، تعادل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بهدف لكل منهما، بالمباراة التى جمعتهما يوم 16 سبتمبر 2012، وسجل للأهلى محمد بركات، بينما سجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.





- ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2013





ثم أوقعت قرعة دور المجموعات لنسخة 2013 من دورى أبطال أفريقيا، قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مواجهة جديدة، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فى المواجهة الأولى، وسجل هدفي الأهلى والزمالك محمد أبوتريكة وأحمد جعفر.





وأخيرًا حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل أهداف الأهلى وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبوتريكة، وأحمد فتحى، بينما جاء هدفا الزمالك عن طريق عمر جابر وأحمد حسن.