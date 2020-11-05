مصطفى بكري: البرلمان الإثيوبي وافق بالاجماع على إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر

واضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن البرلمان الإثيوبي وافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر.

وأصدر الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، بيانا يعلن فيه الحرب رسميا، ضد إقليم تيجراي الشمالي وأعلن الجيش الإثيوبي في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" أن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد جبهة تحرير شعب تيجراي الشمالية.



