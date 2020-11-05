مصطفى بكري: البرلمان الإثيوبي وافق بالاجماع على إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن اثيوبيا تعلن الحرب ضد مجموعات تسمى الإنفصاليين، مؤكدا أن هناك قتالا في اقليم تيجراي ومحاولة لنشر الجيش الإثيوبي بالتواجد في هذه المنطقة.
واضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن البرلمان الإثيوبي وافق بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر.
وأصدر الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، بيانا يعلن فيه الحرب رسميا، ضد إقليم تيجراي الشمالي وأعلن الجيش الإثيوبي في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" أن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد جبهة تحرير شعب تيجراي الشمالية.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمر أمس الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تيجراي الشعبية شمالي البلاد واتهمت إدارته، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي.