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فن

رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:04 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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مصطفى كرم
أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى الأولى  لوفاة الفنان هيثم احمد زكي. 

كتبت رانيا فريد شوقي عبر انستجرام "الذكري السنوية الأولي هيثم احمد زكي الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يارب و يصبر حبايبك".

يذكر أن اخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.


تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

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