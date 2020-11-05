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السفير محمد توفيق : بايدن لديه خبرة طويلة في الشئون الخارجية الدولية.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:09 م
السفير محمد توفيق
السفير محمد توفيق سفير مصر الاسبق بواشنطن
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محمود محسن
أكد السفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن أن ما يقلق البعض من الانتخابات الأمريكية أن تحدث اضطرابات في الشارع الأمريكي بسبب الصراع المتوقع أن يحدث على النتيجة الانتخابية.


وأضاف توفيق خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المرشح جو بايدن شخصية لها باع وخبرة طويلة فى الشئون الخارجية الدولية ولا أتصور انه ينتظر من أحد ان يوجهه بهذا المجال.


وتابع سفير مصر الاسبق بواشنطن أن مواقف المرشح جو بايدن خلال ما حدث من ثورات الربيع العربي في عام 2011 لم تكن متوافقة مع الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما وكان معارضا لها.


وأشار توفيق إلى أن موقف مصر في قضية سد النهضة  "متعقل" ودائما ما يبحث عن الحلول التى تخدم كل الاطراف مؤكدا انه من الهام أن تكون الإدارة الأمريكية القادمة داعمة لهذا الملف.

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