السفير محمد توفيق : بايدن لديه خبرة طويلة في الشئون الخارجية الدولية.. فيديو

أكد السفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن أن ما يقلق البعض من الانتخابات الأمريكية أن تحدث اضطرابات في الشارع الأمريكي بسبب الصراع المتوقع أن يحدث على النتيجة الانتخابية.









وأضاف توفيق خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المرشح جو بايدن شخصية لها باع وخبرة طويلة فى الشئون الخارجية الدولية ولا أتصور انه ينتظر من أحد ان يوجهه بهذا المجال.









وتابع سفير مصر الاسبق بواشنطن أن مواقف المرشح جو بايدن خلال ما حدث من ثورات الربيع العربي في عام 2011 لم تكن متوافقة مع الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما وكان معارضا لها.







