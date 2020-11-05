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عضو بالحزب الديمقراطى: بايدن فاز برئاسة أمريكا.. وكلفنا 1000 محامى لمواجهة حملات ترامب الممنهجة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال المحلل السياسى الأمريكى مهدى عفيفى، عضو الحزب الديمقراطى، إن كل المؤشرات الانتخابية تؤكد فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على معظم الأصوات سواء التقليدية أو من خلال المجمع الانتخابى.

أضاف عفيفى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك محاولات مستميتة من قبل الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، للتشكيك فى العملية الانتخابية، رغم التأكيدات حول عدم وجود تزوير على الإطلاق فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عضو الحزب الديمقراطى، أن ما يقوم به ترامب وحملته من حملات، هدفها عرقلة المواطن الأمريكي فى التصويت، مبينا: "هناك 260 قضية تم رفعها من حملة ترامب إما بالتشكيك فى العدل أو التشكيك فى البريد أو التشكيك فى وصول بعض بطاقات الانتخابات، وهذه الحملة الممنهجة نواجهها بتكليف 1000 محامى وقانونى حاليا".

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