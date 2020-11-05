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حسين هريدى: فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية يهدد مستقبل مبادرة السلام الإسرائيلية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:33 م
السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى
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عبد الخالق صلاح
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشعب الأمريكى فى حالة انقسام لم يشهدها من قبل، مبينا أن هناك 50% من الشعب مع دونالد ترامب، والـ50% الأخرى يؤيد جو بايدن.

وأضاف هريدى، فى تصريحات لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة الأمريكية، إلا أن الشعب الأمريكى يواجه انقساما غير مسبوق فى الأوضاع الداخلية فى الناحية السياسية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جو بايدن حصل فى التصويت الشعبى بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 

وتابع السفير حسين هريدى: "ترامب لا يؤمن إلا بنفسه وأنه فوق الدستور والقانون، باعتبار أن الرئيس الأمريكى أكبر رجل فى العالم، وهو شخص لا يقبل الهزيمة، ولن يعترف أنه فقد البيت الأبيض بسهولة، لذلك هناك ارتباكا فى المشهد ونوعا من المواجهة، ولكن مما لا شك فيه فإن الدستور سيفرض على الجميع احترام النتيجة النهائية فى الانتخابات".

واستطرد: "ما شهدناه خلال السنوات الماضية فى سياسات ترامب، سيستمر إذا فاز الرئيس الأمريكى الحالى بالانتخابات، سواء على جانب إسرائيل والقضية الفلسطينية وغيرها من الملفات الأخرى، بل سيضغط ترامب على الدول العربية للدخول فى تعاون مع إسرائيل، لتمكين إسرائيل من الدخول إلى العالم العربى من أوسع الأبوب، أما فى حالة فوز بايدن فستنضم أمريكا للمعاهدة النووية مع إيران مع أخرى، والتى خرج منها ترامب، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سيجمد مبادرة السلام التى طرحها ترامب فى يناير الماضى، والتى تمنح إسرائيل حق ضم 30% من الأراضى العربية الفلسطينية، ولكن سيعمل على الضغط على الدول العربية للدخول فى مشاريع للتقدم مع إسرائيل".

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