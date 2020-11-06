ندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب بمركز صيانة سيارات في المعادي

قررت جهات التحقيق ندب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نسب داخل مركز صيانة سيارات بشارع الجزائر بالمعادي، لأخذ عينات من موقع الحريق لمعرفة هل هناك شبهة جنائية ورائه من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق شب داخل مركز صيانة سيارات بشارع الجزائر بالمعادى.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات بحى المعادى.





على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى المبانى المجاورة.





تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحريق.