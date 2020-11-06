على المرجيحة.. هبة السيسي تشارك متابعيها صورا جديدة من الجونة

نشرت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، فيديو جديد، من مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت هبة السيسي بفستان احمر مفتوح بشراشيب وهي تستمتع بوقتها "علي المرجيحة"، حيث نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.





الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.





ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.



