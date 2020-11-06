AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على المرجيحة.. هبة السيسي تشارك متابعيها صورا جديدة من الجونة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
هبة السيسي
هبة السيسي
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، فيديو جديد، من مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هبة السيسي بفستان احمر مفتوح بشراشيب وهي تستمتع بوقتها "علي المرجيحة"، حيث نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماكياج صاخب.. هبة السيسي تستعرض جمالها فى إطلالة جذابة.. شاهد

فستان فضى ومكياج صاخب.. هبة السيسي تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

كاش مايوه شفاف.. هبة السيسي تلفت الأنظار على انستجرام

شاهد.. إطلالة رشا مهدي على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

لقاء الخميسي.. فنانة سرقت عقول متابعيها من الجونة السينمائي |شاهد

ترشيحاتنا

راموس منفعلا على أشرف حكيمي: لا تصرخ مثل الفئران

أبلة فاهيتا بتهدي النفوس .. وتطالب عمر كمال بغناء هذه الأغنية لـ هاني شاكر.. شاهد

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .. 5 صور لـ زينب غريب من مهرجان الجونة

رجل السلام يقود حربًا أهلية.. كيف تحول آبي أحمد إلى صانع أزمات؟

وكيل جيرالدو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

حسام البدري يوضح أسباب استبعاد أحمد فتحي من المنتخب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر