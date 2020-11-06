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رياضة

محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
نفى محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم تلقيه أو حسام البدري المدير الفني اتصالات من محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة لاستبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال بركات من داخل معسكر المنتخب : "لم يتصل بنا محمد فضل أو أي عضو في اتحاد الكرة لاستبعاد كهربا، هذا أمر لم ولن يحدث".

وكان حسام البدري قد ضم ستة لاعبين من النادي ليس من بينهم محمود كهربا الذي ظهر في المعسكر الأول للمدرب وسجل هدف مصر الوحيد.

وأضاف بركات:"استبعاد كهربا قرار حسام البدري بنسبة 100%، لم نتعرض لأي ضغط من أي نوع حتى نقوم باستبعاد لاعب أو ضم أخر، هذه ليست طبيعة علاقتنا مع اتحاد الكرة".

وأنهى تصريحاته قائلا :"لم نكن طرف في الخلاف بين الأهلي واتحاد الكرة، المنتخب يمضي في طريقه فقط، والبدري له مطلق الحرية في اختيار أو استبعاد اللاعبين".

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