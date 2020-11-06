ما فعله لا يُصدق .. أوباميانج يتغزل في محمد النني





وقال أوباميانج : " محمد النني قدم أداءًا راع في وسط الملعب ، أعتقد خروجه على سبيل الإعارة أعطاه مزيدًا من الخبرة ".





وتابع: " انه يلعب بشكل لا يصدق ، لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك".





وأختتم : " إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا ، ومن الرائع التواجد معًا".





يذكر أن محمد النني قد ساهم في إنتصار فريقه على نادي مانشستر يونايتد بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

أشاد الجابوني بير إيريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي ، بالنجم المصري محمد النني زميله بالفريق ، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الأخير مع الجانرز.