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فن

أجمل الأصدقاء.. محمد لطفي بصحبة مصطفي قمر وياسر فرج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:12 ص
محمد لطفي، مصطفي
محمد لطفي، مصطفي قمر وياسر فرج وأدوار
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محمد بدران
شارك النجم محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى بصحبة ادوارد و مصطفي قمر و ياسر فرج وعلق قائلًا "اجمل الاصدقاء ياسر مصطفي ادوارد ❤️🌹❤️🌹"

يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



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