اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات





وقالت القناة إن المرشحين حصلا على 49.4% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات حتى الآن.





وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.





وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وصرح السيناتور الجمهوري عن ولاية "أركنساس" توم كوتن - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "كل الأصوات التي جرى الإدلاء بها بشكل (قانوني) يجب أن يتم احتسابها"، مضيفا أنه لا يوجد عذر لعدم السماح لمراقبي العملية الانتخابية بمتابعة الفرز.

وكان الرئيس ترامب رفض احتساب الأصوات التي تصل بالبريد بعد انقضاء يوم التصويت وأنه سيفوز بسهولة إذا ما تم احتساب "الأصوات القانونية فقط".





بدوره، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية "ميزوري" جوش هاولي إن الشعب الأمريكي بغض النظر عن انتمائهم الحزبي يستحقون شفافية تامة في التصويت الانتخابي. مطالبا بالسماح لمراقبي العملية الانتخابية بحضور عملية فرز الأصوات، وذلك حسبما نقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.

وكان ترامب تحدث عن وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله.

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تمكن من اللحاق بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وباتا متساويين في عدد الأصوات بولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.