AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:49 ص
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
Advertisements
محمد عثمان
أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تمكن من اللحاق بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وباتا متساويين في عدد الأصوات بولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.

وقالت القناة إن المرشحين حصلا على 49.4% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات حتى الآن.

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وصرح السيناتور الجمهوري عن ولاية "أركنساس" توم كوتن - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "كل الأصوات التي جرى الإدلاء بها بشكل (قانوني) يجب أن يتم احتسابها"، مضيفا أنه لا يوجد عذر لعدم السماح لمراقبي العملية الانتخابية بمتابعة الفرز.

وكان الرئيس ترامب رفض احتساب الأصوات التي تصل بالبريد بعد انقضاء يوم التصويت وأنه سيفوز بسهولة إذا ما تم احتساب "الأصوات القانونية فقط".

بدوره، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية "ميزوري" جوش هاولي إن الشعب الأمريكي بغض النظر عن انتمائهم الحزبي يستحقون شفافية تامة في التصويت الانتخابي. مطالبا بالسماح لمراقبي العملية الانتخابية بحضور عملية فرز الأصوات، وذلك حسبما نقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.

وكان ترامب تحدث عن وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتخابات الأمريكية بصحف إسرائيل: توقعات بفوز بايدن.. 270 رقم الفوز لـ ترامب أو منافسه و5 ولايات تحسم الفائز.. هذا ما سيحدث حال تعادل المرشحين

الولاية المزعجة للرئيس.. ترامب يتقدم على بايدن في بنسلفانيا بعد فرز 89% من الأصوات

رغم التقدم فيها.. حملة ترامب تعلن تحقيق انتصار قانوني ضد بنسلفانيا

بعد فرز 91% من الأصوات.. بايدن يقلص تراجعه أمام ترامب في بنسلفانيا

وقف فرز الأصوات في إحدى مقاطعات بنسلفانيا

ترامب يصرخ عبر تويتر: أوقفوا التزوير

ترشيحاتنا

لمدة 6 شهور.. إغلاق طريق الواحات كليا للقادم من أكتوبر لـ طريق الفيوم

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

بدر بانون يعلن رسميا انضمامه للنادي الأهلي .. فيديو

سموحة يدعم خطوطه بالوادي وأشرف والرفاعي

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

فضل إنجاب البنات في الإسلام

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور