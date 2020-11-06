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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:00 م
إيما ستون
إيما ستون
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم النجمة العالمية إيما ستون بعيد ميلادها الـ 32، وتتمتع  إيما ستون بجمال طبيعي مما جعلها محط أنظار الجميع.

وتحرص  إيما ستون على اختيار التصميمات والإطلالات الجذابة وغير التقليدية التى تظهر بها سواء فى جلسات التصوير التى تخضع لها أو على السجادة الحمراء فتتميز إطلالات النجمة العالمية بأنها تجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة.

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وتعتمد إيما ستون على الإطلالات البسيطة سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة ولكن على الرغم من ذلك تحرص على اتباع احدث صيحات الموضةو تقوم بأقتناء قطع الملابس التي تتناسب معها.

وتختار إيما ستون  تسريحات الشعر المتنوعة و المتناسقة مع إطلالاتها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار صيحات المكياج المتناسقة معها و  التى تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور...

في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون
في عيد ميلادها.. 10 إطلالات للنجمة إيما ستون

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