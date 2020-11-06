هل تستبعد الحكومة المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية؟ الوزراء يجيب

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائيًا بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، مُشددة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.





وفي سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام- أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يومًا تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.



