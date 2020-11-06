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أخبار العالم

الجزائر تفتح مساجدها لصلاة الجمعة بإجراءات احترازية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
صلاة الجمعة في الجزائر
صلاة الجمعة في الجزائر
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محمود نوفل
تعود اليوم صلاة جمعة الي مساجد الجزائر في مختلف  المحافظات الجزائرية، بعد صدور قرار رفع التعليق عنها والذي دام لأشهر .

وتقام صلاة الجمعة بجامع الجزائر، تزامنا مع تأديتها على مستوى باقي المساجد عبر التراب الوطني، والتي تتسع لأكثر من 1000 مصلي.

ورخص قرار رئيس الجمهورية بإقامة صلاة الفجر اعتبارا من نفس التاريخ اليوم (6 نوفمبر) وفي جميع أنحاء التراب الوطني، في المساجد التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

وشدد بيان وزارة الشؤون الدينية الجزائرية على ضرورة تطبيق لإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة، طبقا لقرارات مجلس الحكومة المنعقد يوم 14 أكتوبر الفارط.

وأكدت الإجراءات على وجوب الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المصلين، وضمانا للاستمرار بإقامة الجمعة والجماعات، مع الحرص على التباعد الجسدي والسجاد الخاص وارتداء القناع الواقي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة وغيرها من الإجراءات التي نص عليها بيان اللجنة الوزارية للفتوى.

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