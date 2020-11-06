الجزائر تفتح مساجدها لصلاة الجمعة بإجراءات احترازية

تعود اليوم صلاة جمعة الي مساجد الجزائر في مختلف المحافظات الجزائرية، بعد صدور قرار رفع التعليق عنها والذي دام لأشهر .





وتقام صلاة الجمعة بجامع الجزائر، تزامنا مع تأديتها على مستوى باقي المساجد عبر التراب الوطني، والتي تتسع لأكثر من 1000 مصلي.





ورخص قرار رئيس الجمهورية بإقامة صلاة الفجر اعتبارا من نفس التاريخ اليوم (6 نوفمبر) وفي جميع أنحاء التراب الوطني، في المساجد التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.





وشدد بيان وزارة الشؤون الدينية الجزائرية على ضرورة تطبيق لإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة، طبقا لقرارات مجلس الحكومة المنعقد يوم 14 أكتوبر الفارط.



