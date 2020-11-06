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أخبار العالم

لمدة 24 ساعة.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي للنيجر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:06 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي فى النيجر
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أمينة الدسوقى

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "جودة" الانتخابات الرئاسية المرتقبة في النيجر "ستكون مرجعا لإفريقيا"، مضيفا أنها ستجرى في الوقت المحدد "وفقا للدستور".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية في تصريح له على هامش زيارة للنيجر تستمر 24 ساعة، أجرى خلالها مباحثات مطولة مع الرئيس منتهي الولاية محمدو إسوفو، أنه جاء "للقاء الرئيس إسوفو قبل نهاية ولايته، فمنذ عام 2012 كانت لدينا العديد من المبادلات المتميزة، وأردت هنا أن أشيد به".

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والتقى لودريان كذلك خلال زيارته، عددا من الفاعلين في المجال الإنساني، إضافة إلى عناصر القوة الفرنسية "بارخان" بنيامي، وذلك بعد حوالي 3 أشهر على مقتل 6 فرنسيين وسائقهم ومرشدهم السياحي في منطقة "كوريه" جنوبي غربي النيجر.

من جهته قال وزير خارجية النيجر كالا انكوراو إن التعاون العسكري بين القوات النيجرية وقوة "بارخان" بلغ "مستوى غير مسبوق"، مضيفا أن "قوات بارخان، والقوات المسلحة الوطنية، وقوات تاكوبا خاضت معركة" واسعة "من أجل طرد الإرهابيين".

وتستعد النيجر لتنظيم انتخابات رئاسية في 27 ديسمبر القادم، وأعلن الرئيس الحالي محمدو إسوفو عدم المشاركة فيها احتراما للدستور الذي يمنحه ولايتين رئاسيتين فقط.

ورشح الحزب الحاكم وزير الداخلية محمد بازوم المقرب من إسوفو، والذي عمل إلى جانبه في العمل السياسي والحكومي لفترة طويلة

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